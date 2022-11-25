Антисемитизм в Нью-Йорке: опубликованы кадры нападения на еврея

В США произошло очередное происшествие на почте антисемитизма, когда на ультраортодоксального еврея напали прохожие на улице.

Волна антисемитизма охватила США, ежедневно на улицах и в заведениях евреи сталкиваются с агрессией и вынуждены отбивать атаки нападающих.

Об этом сообщает канал Что там у евреев?

КАмеры наблюдения запечатлели, как в Нью-Йорке двое людей средь бела дня атаковали ультраортодоксального еврея. Они пробежали мимо него, сбросив с него шляпу посреди улицы.

В данном случае полиция задержала нападавших. Меры будут приняты.

Ранее Курсор сообщал, что в Ванкувере приняли определение антисемитизма IHRA. Мэр города заявил, что сделан «важный шаг к более инклюзивному и безопасному обществу для всех».

«Курсор» уже информировал, что евреи США находятся под угрозой на фоне роста антисемитизма. Еврейская община в Соединенных Штатах Америки «получает удары со всех сторон» и «отчаянно» нуждается в дальнейшей поддержке на фоне очевидного всплеска антисемитских настроений.

Помимо этого в Израиле одобрили проект документирования свидетельств выживших в Холокосте.

Также наш сайт сообщал, что афроамериканский раввин призвал научить антисемитов «настоящему иудаизму».

Кроме того, Курсор писал, что в США назвали самое мощное стратегическое оружие в мире. Американские специалисты заявили, что ракета дальностью 15 тысяч километров является «самым мощным стратегическим оружием в мире, способным нанести удар вглубь территории Соединенных Штатов».