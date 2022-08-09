Почти невозможно перехватить: рф ударила по Украине гиперзвуковыми ракетами Х-47М «Кинжал»

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что так называемые «воздушно-космические силы» рф* применили гиперзвуковую ракету Х-47М «Кинжал». Россия атаковала ими объекты в Винницкой области 7 августа.

Вчора по Вінниччині окупанти випустили гіперзвукові ракети Х-47М "Кинжал". Тактико-технічні характеристики цієї ракети не дозволяють існуючим у ЗСУ засобам ППО ефективно виявляти та знищувати її. При заході на мету ракета може розвивати швидкість до 12 тисяч км/год pic.twitter.com/0xOPaWPOBT — UNN.Новини (@UNN_News_agency) August 8, 2022

Эта ракета относится к новейшим, она была принята на вооружение рф в 2018 году и, по имеющейся информации, речь идет об изготовлении всего нескольких десятков таких ракет.

Из-за того, что ракета достигает скорости до 12000 км/ч, перехватить ее на маршевом участке невозможно даже специализированными противорактными комплексами, отмечают эксперты.

Командование Воздушных Сил указало, что россия применила «ракеты» — во множественном числе. То есть пуск был массовым. А это значит, что россияне подогнали к Украине как минимум несколько носителей Х-47М «Кинжал», отмечает военный портал Defense Express.

Как ранее писал Курсор, российские военные продолжают попытки захвата украинских территорий, и по словам Владимира Зеленского, чтобы остановить войну, против рф должны быть введены более серьезные санкции.

«Курсор» писал ранее, что российские оккупанты хотят провести на временно оккупированных территориях псевдореферендумы, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на такое заявление.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!