«Поднятие конфликта на новый уровень»: рф выступила с новыми угрозами в адрес Украины и ЕС

Швеция предложила Украине артиллерию, в то время как рф угрожает эскалацией.

Кремль заявил в четверг, что украинские удары по аннексированному россией* Крыму будут «чрезвычайно опасными». Заявление рф прозвучало после того как New York Times сообщила, что официальные лица США с энтузиазмом относятся к идее помощи Киеву в нанесении ударов по полуострову.

«Это будет означать поднятие конфликта на новый уровень, что не сулит ничего хорошего для европейской безопасности», — сообщил журналистам на ежедневном брифинге официальный представитель кремля дмитрий песков. Крым, признанный на международном уровне частью Украины, был аннексирован россией в 2014 году.

Комментарии появились также после того, как шведское правительство объявило, что отправит артиллерийскую систему Archer для использования Киевом — самоходную артиллерийскую гаубицу, устанавливаемую на транспортном средстве, производства Bofors BAE. Об этом давно просила украинская сторона.

Песков также прокомментировал сделанные ранее высказывания дмитрия медведева о том, что россия может ответить ядерным ударом в случае ее поражения в Украине.

Песков заявил, что комментарии полностью соответствуют ядерной доктрине москвы.

Медведев сказал: «Никому из них не приходит в голову сделать элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать развязывание ядерной войны».

Помимо артиллерийской системы Archer, Швеция обязалась отправить боевые машины пехоты, о чем было объявлено на пресс-конференции в Стокгольме в четверг утром.

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Кроме того, в рф пригрозили ядерной войной: озвучено одно условие.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.