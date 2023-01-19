В рф пригрозили ядерной войной: озвучено одно условие

Бывший президент рф медведев предупредил о ядерной войне, если россия потерпит поражение в Украине.

Бывший президент рф* медведев заявил в четверг, что «поражение ядерной державы в войне с применением обычных вооружений может спровоцировать ядерную войну», имея в виду военную кампанию россии в Украине.

В сообщении в Telegram, посвященном поддержке НАТО украинских военных, медведев сказал: «Ядерные державы никогда не проигрывали в крупных конфликтах, от которых зависит их судьба».



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Курсор ранее сообщал, что СМИ утверждают, что Путин уйдет в отставку в этом году. Бывший союзник главы кремля заявил о возможности того, что путин скоро уйдет в отставку.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.