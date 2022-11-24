Подробности стрельбы в Walmart: менеджер супермаркета устроил массовое убийство

31-летний управляющий ночной смены неожиданно открыл огонь по сотрудникам, убив шестерых человек, после чего сам застрелился.

Менеджер магазина Walmart открыл огонь по своим коллегам в супермаркете в Вирджинии, убив шесть человек.

Он был вооружен пистолетом и имел несколько магазинов с патронами.

После стрельбы он закрылся в комнате отдыха для сотрудников и застрелился.

Полиция сообщила, что теракт совершил Андре Бинг, 31 год, из Чесапика. Он ничего не озвучил, никаких требований, просто открыл стрельбу по рабочим, собравшимся перед ночной сменой.

Среди погибших самому молодому сотруднику было 16 лет, а самому старшему — 70 лет и он планировал выйти на пенсию в этом году. По меньшей мере четыре человека ранены. Всего в магазине находилось около 50 человек.

Андре Бинг до трагедии руководил ночной сменой. Он работал в Walmart с 2010 года. Коллеги Бинга рассказали СМИ, что в прошлом он демонстрировал странное, а иногда и угрожающее поведение. Также по словам сотрудников, он иногда делал параноидальные комментарии, выражая беспокойство, что правительство следит за ним.

Сейчас полиция проводит обыск в его доме, чтобы выяснить, что послужило причиной к такой трагической развязке.

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