Подросток проснулся миллионером, не играя перед этим в лотерею – как ему это удалось

Его мама рассказала, как он в первую очередь хотел потратить деньги.

18-летний житель Великобритании единожды утром проверил свой банковский баланс и неожиданно узнал, что он имеет 8,9 миллионов фунтов стерлингов.

Об этом сообщает Mirror.

Для подростка это стало шоком, ибо он не участвовал в розыгрыше в лотерею.

"Мы не могли поверить в это. Мой сын несколько часов думал, что он миллионер. Он пришел ко мне и сказал: "Я собираюсь заказать Porsche", – поделилась его мама Каролайн.

Женщина уговорила 18-летнего не тратить чужие деньги и понять, откуда они взялись. Оказалось, что недавно парень перечислил на свой счет чек от бабушки в 8 900 фунтов стерлингов, но в банке совершили ошибку, увеличив сумму.

Со временем сотрудники финучреждения зафиксировали ошибку и исправили ситуацию.

"Как 18-летний парень, который был миллионером в течение дня, он просто не мог в это поверить. Он просто хотел пойти и потратить все, но если бы он это сделал, то должен был вернуть средства. Он думал, что все его дни рождения наступили в то утро. Это безумие", – подытожила Каролайн.

Также "Курсор" сообщал, что мама четверни удивила суммой денег, которую она каждый месяц тратит на детей.