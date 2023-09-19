Подросток случайно стал миллионером на несколько часов - как это произошло

Мальчик сразу заявил, что закажет Porsche, но мать его остановила.

Подросток по имени Дэйн Гиллеспи случайно стал миллионером на несколько часов, а все из-за ошибки банка, который вместо 8900 фунтов от бабушки он получил 8,9 миллиона фунтов стерлингов.

Об этом пишет издание Mirror.

Мать мальчика рассказала, что ее сын несколько часов думал, что стал миллионером, потому что на его счету оказалась большая сумма денег. Он сразу же захотел купить элитный автомобиль Porsche, но женщина его остановила, сказав, что это явно какая-то ошибка и нужно разобраться в ситуации.

Известно, что Дейн находился в статусе миллионера всего несколько часов. Со временем банк заметил свою ошибку и исправил ей. На счету парня осталась только та сумма, которую он и должен получить от бабушки.

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