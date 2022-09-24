Подставили третьи страны: в Иране ответили на дипломатический конфликт с Украиной

В Тегеране называют решение о лишении посла Ирана в Киеве аккредитации «основывающимся на неподтвержденных сообщениях и спровоцированным третьими странами».

Официальный Тегеран продолжает заявлять, что Иран не передавал российской федерации* вооружения для войны рф против Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Насер ​​Канани, сообщает ua.news со ссылкой на частное иранское информационное агентство Tasnim.

В частности, дипломат отметил, что в Тегеране сожалеют об ухудшении дипломатических отношений между Ираном и Украиной.

«Это решение основывается на неподтвержденных сообщениях и вызвано созданием медийного поля третьими странами», — считает Канани.

В Иране заверили, что они придерживаются нейтралитета в войне, развязанной россией против Украины. Глава МИД провел ряд встреч с российским министром иностранных дел, чтобы «помочь в разрешении кризиса».

«Канани посоветовал правительству Украины избегать влияния третьих стран, стремящихся разрушить отношения между двумя странами», — сообщает информагентство.

Как информировал Курсор, Киев принял решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала иранского посольства в связи с поставками россии ударных беспилотников.

Также, как сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) Украины, в ведомство был вызван временный поверенный в делах Исламской Республики Иран в Украине.

«В ответ на столь недружественный акт украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве», — говорится в сообщении.

Ранее Курсор информировал о том, что в конце августа Иран поставил первую партию своих боевых беспилотников местного производства в рф для использования ее войсками в продолжающейся войне с Украиной.

Согласно разведывательным данным, собранным американскими и другими разведывательными службами, поставка была омрачена серьезными техническими сбоями дронов в ходе первых испытаний, и россияне недовольны работой беспилотных систем.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!