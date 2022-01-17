Полиция Великобритании задержала подозреваемых по делу нападения на синагогу в Техасе

Полиция Великобритании по борьбе с терроризмом заявила, что в воскресенье вечером задержала двух подростков в связи с инцидентом с захватом заложников гражданином Великобритании в синагоге Техаса в минувшие выходные.

«Сегодня вечером в Южном Манчестере были задержаны двое подростков. Они остаются под стражей для допроса», — говорится в заявлении полиции Манчестера.

Об этом сообщает Times of Israel.

Власти США опознали мужчину, державшего в заложниках четырех человек в синагоге в Техасе, как гражданина Великобритании, 44-летнего Малика Фейсала Акрама. Акрам был убит в конце 11-часовой осады в маленьком городке Колливиль в субботу.

Полевой офис ФБР в Далласе ранее заявил, что «нет никаких признаков» того, что кто-либо еще был причастен к нападению на синагогу «Конгрегация Бет Исраэль».

Кэти Шомон, пресс-секретарь ФБР в Далласе, передала вопросы в полицию Манчестера.

Четверо заложников, в том числе местный раввин Чарли Сайтрон-Уокер, были освобождены целыми и невредимыми в субботу вечером, что вызвало облегчение в Соединенных Штатах, где еврейская община и Байден возобновили призывы к борьбе с антисемитизмом.

«Нет никаких сомнений в том, что это был травмирующий опыт», — заявил Сайтрон-Уокер в воскресенье. «Мы устойчивы, и мы восстановимся», — добавил он.

Мужчина, назвавшийся братом Акрама Гульбаром, сообщил в своем посте в Facebook, что у подозреваемого были проблемы с психическим здоровьем.

«Мы хотели бы сказать, что мы, как семья, не оправдываем никаких его действий и хотели бы искренне и от всего сердца извиниться перед всеми жертвами, вовлеченными в этот досадный инцидент», — сказал Гульбар в сообщении на странице мусульманской общины в Facebook в Блэкберне на северо-западе Англии — откуда, по данным британской полиции, был родом Акрам.

Гулбар добавил, что он связался с правоохранительными органами Техаса и что его семья надеялась вернуть тело Акрама в Великобританию для похорон.

Президент США Джо Байден отказался строить предположения о мотивах, но, похоже, подтвердил сообщения о том, что захватчик заложников добивался освобождения осужденной террористки Аафии Сиддики, пакистанского нейробиолога, известного как «леди Аль-Каида».

«Это был акт террора», совершенный нападавшим, который, по-видимому, «настаивал на освобождении того, кто находится в тюрьме более 10 лет», — заявил Байден журналистам во время визита в организацию по оказанию помощи голодающим в Филадельфии.

Сиддики, первая женщина, подозреваемая Соединенными Штатами в связях с «Аль-Каидой» и известная в Пакистане и джихадистских кругах Южной Азии, была задержана в Афганистане в 2008 году.

В настоящее время она содержится в тюрьме в Форт-Уэрте, штат Техас, примерно в 20 милях от синагоги, на которую напал Акрам.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что нападавший в Техасе требовал освобождения женщины, которая обвинила Израиль в своем тюремном заключении.

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