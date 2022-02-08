Польша анонсировала создание нового вида войск

В Польше официально объявили о создания «кибервойск», которые будут представлены министром обороны Мариушем Власаком в клубе Военно-технического университета в Варшаве.

Министерство обороны Польши объявило о создании киберподразделения. В их задачи будут входить оборона, разведка и наступательные операции.

По сообщению Министерства обороны, презентация нового вида польской армии — Сил киберзащиты — состоится 8 февраля, в клубе Военно-технического университета в Варшаве. В мероприятии примет участие министр обороны Мариуш Власак.

Министерство отметило, что концепция организации и функционирования Польского киберкорпуса была утверждена Мариушем Балащаком в 2019 году. Впоследствии в стране начался процесс создания армии нового типа.

Министерство обороны Польши сообщило, что новый тип армии будет предназначен для проведения всех видов оборонительных, разведывательных и наступательных операций в киберпространстве.

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