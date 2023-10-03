Он делает подобное не впервые, ибо ранее он дарил поклоннице дорогостоящую сумку и не только.

Известный канадский музыкант и рэпер Дрейк подарил фанату 50 тысяч долларов на своем концерте.

Об этом сообщает NME.

Оказалось, что поклонника артиста недавно бросила любимая. Он посетил концерт с плакатом, на котором рассказал о своих переживаниях.

Дрейк решил, что нужно утешить мужчину с помощью 50 тысяч долларов. Также он посоветовал парню забыть о девушке.

"Я дам тебе 50 тысяч долларов, так что сегодня ты похвастаешься перед ней... К черту эту юную леди", – сказал он со сцены.

Интересно, что Дрейк не впервые делает щедрый подарок во время своего концерта. К примеру, единожды он подарил фанатке сумку Hermes Birkin стоимостью 35 тысяч долларов. Также Дрейк дал 50 тысяч долларов зрителю, купившему вместо мебели домой билет на его концерт.

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