Попытка госпереворота в Германии: появились новые подробности

Согласно данным МВД Германии, общее число участников политических групп, причастных к планированию государственного переворота в стране, может достигать 23 тысяч человек. Лидер одной из организаций — малоизвестный дворянин из Гессена и экс-депутат парламента принц Генрих Рейсс

Об этом говорится в заявлении Министерства внутренних дел ФРГ.

«Между «Гражданами Рейха» (Reichsbürger) и «Самоуправлением» (Selbstverwalter), а также внутри самих этих групп существуют идейные и другие разногласия, их члены часто руководствуются теориями заговора, которые противоречат друг другу. В результате к правому экстремизму можно отнести часть их приверженцев», — говорится в сообщении ведомства.

«Группировка «Рейхсбюргер» хотела, как утверждает контрразведка, создать 286 вооруженных групп, в обязанность которых входило бы обеспечение внутренней безопасности по всей стране и проведение «зачистки», — сказали в МВД.

Некоторые СМИ считают, что «Рейхсбюргер» может иметь тесные связи с россией*. Стало известно, что лидер группировки 71-летний принц Генрих Рейсс из Гессена в июне 2021 года праздновал день россии в генконсульстве президента рф владимира путина в Лейпциге.

Ранее в Германии была проведена одна из самых крупных специальных операций. 3 000 полицейских проводили обыски в более чем 130 квартирах, офисах и складских помещениях. В результате спецоперации были арестованы 25 человек, которые обвиняются в планировании и подготовке госпереворота в ФРГ.

Ранее Курсор писал о спецоперации в Дрездене: подозреваемого в захвате заложников ранили и задержали. Также полиция нашла мертвую женщину в многоквартирном доме. По мнению правоохранителей, убийство связано со спецоперацией.

Как сообщал Курсор, утром в субботу, 10 декабря, в Дрездене (Германия) произошло чрезвычайное происшествие. Вооруженный мужчина ворвался на радиостанцию с попыткой захватить ее, а потом скрылся в торговом центре. Есть вероятность, что он взял заложников.