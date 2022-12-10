Стрельба в центре Дрездена: преступник скрылся в ТЦ и мог взять заложников

В субботу утром, 10 декабря, в Дрездене (Германия) произошло чрезвычайное происшествие. Вооруженный мужчина ворвался на радиостанцию с попыткой захватить ее, а потом скрылся в торговом центре. Есть вероятность, что он взял заложников.
Об этом пишет Bild.
По предварительным данным, мужчина по дороге убил 70-летнюю женщину, потом пытался ворваться в офис здания «Радио Дрезден», испуганные люди вызвали наряд полиции. Преступник сразу же попытался скрыться на автомобиле и уехал в сторону центра города, потом проник в ТЦ и забаррикадировался в подсобке аптеки. Вполне вероятно, что он мог взять заложников.
На месте работают сотрудники полиции, которые оцепили центр города и попросили людей не выходить на улицу. Дороги в этом участке перекрыли как для общественного, так и для личного транспорта.
Местный канал ntv сообщил, что преступника задержали, он ранен. Никто из гражданских не пострадал. Пока информация официально не подтвердили правоохранители.
«Курсор» писал ранее, что на женщину в Тель-Авиве совершено нападение: из проезжавшего автомобиля раздались выстрелы, в результате которых пострадавшая получила ранения средней тяжести.
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