Стрельба в центре Дрездена: преступник скрылся в ТЦ и мог взять заложников

В субботу утром, 10 декабря, в Дрездене (Германия) произошло чрезвычайное происшествие. Вооруженный мужчина ворвался на радиостанцию с попыткой захватить ее, а потом скрылся в торговом центре. Есть вероятность, что он взял заложников.

Об этом пишет Bild.

По предварительным данным, мужчина по дороге убил 70-летнюю женщину, потом пытался ворваться в офис здания «Радио Дрезден», испуганные люди вызвали наряд полиции. Преступник сразу же попытался скрыться на автомобиле и уехал в сторону центра города, потом проник в ТЦ и забаррикадировался в подсобке аптеки. Вполне вероятно, что он мог взять заложников.

На месте работают сотрудники полиции, которые оцепили центр города и попросили людей не выходить на улицу. Дороги в этом участке перекрыли как для общественного, так и для личного транспорта.