Спецоперация в Дрездене: подозреваемого в захвате заложников ранили и задержали

Также полиция нашла мертвую женщину в многоквартирном доме. По мнению правоохранителей, убийство связано со спецоперацией. Подозреваемым является 40-летний сын женщины.

Подозреваемого в захвате заложников мужчину, который забаррикадировался внутри торгового центра в центре немецкого Дрездена, ранили и задержали.

Об этом сообщает Radio Dresden.

Отмечается, что мужчина вел себя как психически больной, Правоохранители решили привлечь соответствующих специалистов, чтобы те убедили нападавшего добровольно сдаться.

Также сообщается, что полиция нашла мертвую женщину в многоквартирном доме в районе Прохлис в Дрездене, что, по их словам, является убийством, связанным с операцией в центре Дрездена. Полиция сообщает, что подозреваемым является 40-летний сын женщины.

Как сообщал Курсор, утром в субботу, 10 декабря, в Дрездене (Германия) произошло чрезвычайное происшествие. Вооруженный мужчина ворвался на радиостанцию с попыткой захватить ее, а потом скрылся в торговом центре. Есть вероятность, что он взял заложников.

По предварительным данным, мужчина по дороге убил 70-летнюю женщину, потом пытался ворваться в офис здания «Радио Дрезден», испуганные люди вызвали наряд полиции. Преступник сразу же попытался скрыться на автомобиле и уехал в сторону центра города, потом проник в ТЦ и забаррикадировался в подсобке аптеки. Вполне вероятно, что он мог взять заложников.

На месте работают сотрудники полиции, которые оцепили центр города и попросили людей не выходить на улицу. Дороги в этом участке перекрыли как для общественного, так и для личного транспорта.

Курсор писал ранее, что на женщину в Тель-Авиве совершено нападение: из проезжавшего автомобиля раздались выстрелы, в результате которых пострадавшая получила ранения средней тяжести.

Еще мы писали, что на шоссе 6 у развязки Бен-Шемен из одного движущегося автомобиля открыли огонь по другому автомобилю. В результате два человека в Lamborghini получили серьезные ранения и доставлены в больницу.