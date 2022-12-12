В Иране казнили второго участника массовых протестов

Власти сообщили о повешении демонстранта, зарезавшего иранских офицеров во время акции протеста против режима.

В понедельник, 12 декабря, власти Ирана заявили о приведении в исполнение смертельного приговора второму осужденному в ходе массовых протестов.

Об этом сообщает Kanal7 со ссылкой на иранские СМИ.

Отмечается, что повесили осужденного за нанесение ножевых ранений сотрудникам службы безопасности во время акции протеста в прошлом месяце.

«Маджидреза Рахнавард был казнен в понедельник, менее чем через месяц после того, как он якобы зарезал двух иранских офицеров во время акции протеста против исламского режима. Говорят, что Рахнавард был возмущен убийствами мирных демонстрантов, что привело его к смертельному нападению на сотрудников службы безопасности во время акции протеста 17 ноября в городе Мешхед», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что помимо двух офицеров, которые были смертельно ранены, Рахнавард якобы нанес ножевые ранения еще четырем офицерам. Власти Мешхеда повесили Рахнаварда на городской площади.

Как сообщал Курсор, в Иране в четверг, 8 декабря, казнили протестующего, который был осужден за ранение охранника ножом и перекрытие улицы в Тегеране. Верховный суд отклонил апелляцию подсудимого и вынес приговор, заявив, что его действия представляют собой преступление, поскольку являются «ведением войны против Бога».

Также Курсор информировал о том, что в воскресенье, 4 декабря, иранские власти привели в исполнение приговор четырем гражданам Ирана, которых обвинили и признали виновными в сотрудничестве с израильской службой внешней разведки «Моссад». С такими же обвинениями арестованы еще три иранца.

Ранее Курсор писал, что Иран обнародовал список объектов в Израиле, по которым нанесет удар в будущей войне.

Еще редакция информировала, что Иран увеличил использование наемных убийц в заговорах против диссидентов, израильтян и евреев.

Также мы сообщали, что в Иране уволили сотрудника банка за обслуживание обнаженной женщины.Менеджер банка в иранской провинции в четверг «оказывал банковские услуги женщине без одежды». В результате сотрудник банка был «отстранен от должности по приказу губернатора».