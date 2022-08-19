СМИ выяснили, что мешает США признать россию страной-спонсором терроризма

На сегодняшний день в списке стран-спонсоров терроризма числятся четыре страны: Сирия, Иран, Куба и Северная Корея.

Государственный департамент соединенных Штатов очень сильно обеспокоен из-за возможного признания российской федерации* государством-спонсором терроризма.

Об этом сообщает Politico, ссылаясь на свои источники.

Сообщается, что Вашингтон обеспокоен тем, что попадание россии в этот список поставит под угрозу соглашение о поставках зерна из портов Украины. Благодаря недавнему соглашению, которое уже работает, удалось снизить напряжение на мировом рынке продовольствия.

Кроме этого, если россию признают страной-спонсором терроризма, то она подпадет под общие санкции, из-за которых Америка фактически лишает своих граждан возможности уедения каких-либо дел с этими странами.Все это может негативно сказаться на ключевых экономических отношениях, которые поддерживает Вашингтон несмотря на ряд санкций.

Источники заявили, что в Капитолии отмечают, что принятие Конгрессом законодательства о признания россии страной-спонсором терроризма не будет означать автоматическое применение санкций, которые могут сорвать план продовольственных доставок. Там считают, что казначейство может одобрить исключения, чтобы не было каких-либо негативных последствий для угодить промышленности.

В начале маяВерховная Рада Украины направила обращение к Конгрессу США с просьбой признать рф страной-спонсором терроризма. С таким же призывом к мировому сообществу регулярно обращаются президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба.

27 июля Сенат США единогласно принял резолюцию, призывающую Госдеп признать рф страной-спонсором терроризма.

Ранее Курсор писал, что эксперт рассказал, почему россия не смогла захватить Киев. Россияне планировали захватить Киев за 3-4 дня, но эти планы не удалось реализовать.

СМИ сообщили, что США одобрили удары Украины по оккупированному россией Крыму. Киев стоял за тремя взрывами на прошлой неделе на аннексированном россией полуострове, согласно полученному CNN правительственному документу.

Курсор писал, что эксперт отметил, готовы ли ВСУ к эффективному контрнаступлению. Военный эксперт Олег Жданов рассказал, достаточно ли у ВСУ оружия, чтобы начать эффективное контрнаступление по всем направлениям.