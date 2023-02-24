Посол рф в ООН прервал минуту молчания в память о погибших украинцах

Когда собравшиеся встали со своих мест, василий небензя прервал минуту молчания стуканьем в свой микрофон.

Посол российской федерации* в ООН на заседании Совета безопасности организации прервал минуту молчания в память об украинцах.

В день годовщины полномасштабного вторжения рф в министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании Совбеза ООН призвал собравшихся почтить память украинцев, погибших от российской агрессии. Когда собравшиеся встали со своих мест, российский посол василий небензя прервал минуту молчания стуканьем в свой микрофон.

Позже «дипломат» попросил присутствующих «соблюсти минуту молчания в память жертв агрессии».

«Просим почтить память всех жертв на Украине. Начиная с 2014 года. Всех погибших, любая жизнь бесценна. Мы встаем в память о всех этих людях», — сказал небензя.

Как сообщал Курсор, в день годовщины полномасштабного вторжения российской федерации президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу и опубликовал трогательные видео, показав, какой «мир» принесли на территорию их государства российские военные.

Украинский лидер подчеркнул, что этот год стал годом боли, сожаления, и в то же время годом веры и единства. Миллионы граждан выбрали не белый флаг, а сине-желтый и встали на защиту своей страны. Они продолжают бороться с врагом до сегодняшнего дня и не сдадутся пока не вернут все оккупированные территории.

Курсор писал ранее, что украинские военные продолжают противостоять российской агрессии, аналитики ISW считают, что в 2023 году Украина может вернуть себе инициативу на фронте, но чтобы это произошло, важна реализация одного условия.