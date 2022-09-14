Посол США: Израиль может сам принимать решения о правилах ведения боевых действий

По словам посла США в Израиле Томаса Найдса, Израиль может сам решать, какие правила использовать.

Израиль является суверенной страной и может сам принимать решения относительно своих правил взаимодействия, пояснил посол США в Израиле Том Найдс, выступая в понедельник на ежегодной конференции «The Jerusalem Post» в Нью-Йорке.

«Мы постоянно пересматриваем наши правила ведения боевых действий. Я участвовал в сотнях мероприятий с ЦАХАЛом, и это феноменальные военные, поэтому я всегда надеюсь продолжать совершенствоваться. Израиль — суверенная страна, и она будет принимать собственные решения», — сказал он.

Что касается политики США в регионе, он пояснил, что провел много времени с Координатором правительственной деятельности на территориях (COGAT), и в координации с ними США «постоянно поощряют равный доступ к Иудее и Самарии, пытаясь чтобы улучшить это, и, к чести ЦАХАЛа, это не идеально, но мы пытаемся».

Что касается недавних опасений, связанных с Ираном, Найдс сказал: «Президент США Джо Байден ясно дал понять, что не позволит Ирану получить ядерное оружие». Это происходит в свете недавних переговоров о разработке новой иранской ядерной сделки, которая постоянно была источником напряженности для Израиля.

«Мяч на стороне Ирана», — сказал он, добавив, что Байден очень ясно высказался по этому поводу.

«В конечном счете, мы считаем правильным найти дипломатическое решение этого вопроса», — добавил дипломат.

Тем не менее, нравится Израилю сделка или нет, он всегда будет причастен к таким вещам, или, как назвал это Найдс, «полной прозрачности».

Найдс он заявил, что решение о создании двух государств является одним из основных компонентов сохранения Израиля как еврейского и демократического государства.

«Нам нужно послать сообщение о нерушимом союзе безопасности между США и Израилем, ЦАХАЛом и Министерством обороны. Часть этого заключается в сохранении видения решения на основе двух государств. И мы потратили много времени, пытаясь сохранить это видение. Мы все время нажимаем. Мы нажимаем на палестинцев — мы поддерживаем и применяем Закон Тейлора о силе — и мы нажимаем на израильтян. Есть договоренности и разногласия», — сказал он.

Наконец, обсуждая недавний израильско-ливанский морской конфликт, Найдс сказал, что США сделают все, что в их силах, чтобы ссора не приобрела военный характер.

«Я не верю, что Израиль хочет военного конфликта с Ливаном, и я не думаю, что Ливан или «Хизбалла» хотят конфликта с Израилем. Мы собираемся сделать все возможное, чтобы этого не произошло», — заключил он.

Ранее Курсор писал, что Лапид, говоря о давлении США, заявил, что никто не будет диктовать нам наши правила ведения боя. Премьер-министр Яир Лапид отверг попытки давления на Израиль со стороны США, которые направлены на пересмотр правил ведения боевых действий, что происходит после расследования убийства американо-палестинской журналистки Абу Акле.

Курсор также сообщал, что посол США заявил, что «мы никогда не свяжем руки Израилю, если ему нужно защищаться». Посол США в Израиле Томас Найдс заявил, что администрация президента Джо Байдена привержена предотвращению приобретения Ираном ядерного оружия и что ее приверженность безопасности Израиля является «железной».

Напомним, что США хотят, чтобы Израиль пересмотрел правила ведения боевых действий ЦАХАЛа. Сообщается, что Соединенные Штаты пытаются настаивают на том, чтобы Израиль пересмотрел правила ведения боевых действий солдатами ЦАХАЛ.