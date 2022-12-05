Посол США заявил, что примет участие в Pride Parade в Иерусалиме

Посол США в Израиле говорит, что, несмотря на намерения Ави Маоза (Ноам) отменить парад, он примет участие в мероприятии в этом году.

Посол США в Израиле Том Найдс сегодня утром появился на канале Galei Tzahal и обсудил формирующееся правительство Биньямина Нетаниягу, а также обещания Ноама Ави Маоза отменить гей-парад в Иерусалиме.

Об этом сообщает INN.

«Между нашими странами существует неразрывная связь. Я провел много часов с новым премьер-министром Нетаниягу, я уверен, что он сделает все необходимое, чтобы [ситуация в Иудее и Самарии] не переросла в кризис. Мы будем работать с этим правительством и убедиться, что ситуация остается спокойной, и мы можем обеспечить ситуацию не только для Государства Израиль, но и обеспечить, чтобы палестинцы могли жить в условиях свободы и процветания», — заявил дипломат.

«Мы глубоко заботимся о сохранении видения решения о создании двух государств, включая сохранение статус-кво на Храмовой горе и [предотвращение] аннексии иудеи и Самарии. Мы будем тесно сотрудничать с израильским правительством, чтобы убедиться, что это произойдет», — добавил он.

Относительно опасений, что права евреев-реформистов будут ущемлены новой коалицией, Найдс сказал: «Мы будем работать с евреями всех конфессий. Я сам еврей-реформист, и я уверен, что назначенный премьер-министр позаботится о том, быть местом для всех евреев со всего мира».

Посол также прокомментировал заявление Ави Маоза о том, что он намерен отменить Pride Parade, сказав: «Мы позаботимся о том, чтобы права ЛГБТ были соблюдены. Я участвовал в гей-парадах в Иерусалиме и Тель-Авиве в прошлом году и намерен сделать это снова и в этом году. Я полностью уверен, что права ЛГБТ-сообщества сохранены».

Ранее Курсор писал, что Биньямин Нетаниягу пообещал защищать демократию и ЛГБТ. По словам избранного премьер-министра, он ограничит возможности своих консервативных союзников определять государственную политику по социальным вопросам.

Курсор сообщал о том, что Нетаниягу рассказал, запретит ли новое правительство ЛГБТ-парады. Нетаниягу прокомментировал обещание члена Кнессета Ави Маоза отменить парад ЛГБТ в Иерусалиме.

Наша редакция писала, что группы ЛГБТК возмущены соглашением Нетаниягу с партией Ноам.