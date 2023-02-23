У США есть доказательства потенциальных поставок оружия из Китая в рф — СМИ

США могут обнародовать доказательства потенциальных поставок оружия из Китая в рф.

США могут раскрыть доказательства, которые, по их мнению, демонстрируют намерение Китая потенциально поставлять россии* оружие, пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, считается, что администрация Байдена располагает разведывательными данными, которые указывают на изменение позиции Пекина в отношении поставок оружия в москву. Подчеркивается, что «до сих пор существовала определенная двусмысленность в отношении того, какую практическую помощь Китай может оказать россии». Источники сообщили WSJ, что Вашингтон и его союзники теперь располагают разведывательными данными, которые гораздо менее «двусмысленны».

На этой неделе Вашингтон выразил обеспокоенность тем, что Пекин может оказывать москве «смертоносную поддержку» в войне в Украине. Министерство иностранных дел Китая раскритиковало США за такие обвинения, подчеркнув, что Вашингтон является «крупнейшим источником оружия для поля боя в Украине».

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.