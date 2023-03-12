Постпред Украины в ООН забавно потроллил спикера российского МИД захарову

Украинский дипломат предложил коллеге вместо истерик учить украинский язык, а также обратить внимание на то, что Китай тоже возвращает исторические названия российским территориям и населенным пунктам.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица пошутил над спикером министерства иностранных дел рф* марией захаровой, которую разозлило предложение Киева переименовать россию в московию.

В своем Twitter украинский дипломат предложил коллеге вместо истерик учить украинский язык, а также обратить внимание на то, что Китай тоже возвращает исторические названия российским территориям и населенным пунктам.

«Так что, Маша и медведь? «Анти-россия», говоришь? Уссурийский медведь оказался пандой. Китайскую Маша еще в детстве выучила, диссер о Китае защитила, так что китайские приказы и карты прочтет», — написал Кислица.

В частности, по словам украинского дипломата, официальные лица КНР выдали документ, в котором постановили использовать исторические китайские названия для ряда российских территорий:

1) Владивосток – Хайшенвей;

2) Уссурийск – Шуанченцзы;

3) Хабаровск – Боли;

4) Благовещенск – Хайланьбао;

5) остров Сахалин – Куэдао;

6) Нерчинск – Нибучу;

7) Николаевск – Мяоцзе;

8) хребет Становой – Вайсинаньлин.

«Но таки пора учить украинский и учиться произносить правильно исторические названия», — просуммировал Кислица.

Как сообщал Курсор, представитель МИД рф мария захарова молниеносно отреагировала на петицию украинского народа, который предложил переименовать россию в московию, дабы не дать россиянам пристаивать себе заслуги других государства, в частности, Киевской Руси.

Она заявила, что поручение президента Украины Владимира Зеленского премьер-министру страны изучить возможность переименования россии в Московию является «свидетельством попытки создания «анти-россии».

«Он каждый день доказывает нашу правоту. Вот еще одно свидетельство попытки создания из Украины «анти-России», — отметила она.

Ранее стало известно, что Зеленский, принял решение рассмотреть электронную петицию, которая предлагает изменить официальное название россии на «московия». Автор петиции, которая набрала более 25 тыс. подписей, утверждает, что исторически россия была известна как Московия. Он также предлагает заменить термины «российский» на «московский» и «российская федерация» — на «Московская федерация».

Автор ссылается на то, что «московия» была использована в европейских и азиатских языках, а также появлялась на исторических картах XVI-XIX веков. Он также отмечает, что россия существует только 301 год, с момента, когда московский царь Петр I превратил московское царство в российскую империю.