Появилась реакция США на новый ракетный удар рф по Украине

Соединенные Штаты Америки передадут Украине средства противовоздушной обороны против усиленных атак российской федерации*.

Об этом в своем Twitter сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Она также сообщила, что США планируют предоставить помощь энергетическому сектору Украины, который хотят разрушить оккупанты.

«Поскольку россия лишает тепла, воды и электричества каждого жителя Украины, включая детей и пожилых людей, мы продолжим предоставлять противовоздушную защиту варварской эскалации со стороны россии и энергетическую помощь, чтобы помочь Украине защитить и восстановить гражданскую инфраструктуру», — написала дипломат.

As Russia targets heat, water, and electricity for every person in Ukraine, including children and the elderly, we will continue to provide air defense against Russia’s barbaric escalation and energy assistance to help Ukraine protect and repair civilian infrastructure. pic.twitter.com/gL4ocpEWJ9

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) December 5, 2022