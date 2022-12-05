Появилась реакция США на новый ракетный удар рф по Украине

16:25, Сегодня
Мировые новости, Политика
флаги сша и украины фото
Фото: depositphotos.com

По словам посла Штатов в Киеве, поскольку россия лишает тепла, воды и электричества каждого жителя Украины, Вашингтон продолжит предоставлять противовоздушную защиту «варварской эскалации со стороны россии».

Соединенные Штаты Америки передадут Украине средства противовоздушной обороны против усиленных атак российской федерации*.

Об этом в своем Twitter сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Она также сообщила, что США планируют предоставить помощь энергетическому сектору Украины, который хотят разрушить оккупанты.

«Поскольку россия лишает тепла, воды и электричества каждого жителя Украины, включая детей и пожилых людей, мы продолжим предоставлять противовоздушную защиту варварской эскалации со стороны россии и энергетическую помощь, чтобы помочь Украине защитить и восстановить гражданскую инфраструктуру», — написала дипломат.

Как сообщал Курсор, днем в понедельник, 5 декабря, российские войска нанесли новый ракетный удар по Украине. В промежутке между 12:40 до 13:40 воздушная тревога звучала в каждой из областей, за исключением Крыма.

В результате массированной атаки во многих украинских населенных пунктах были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и жилые дома. В стране наблюдаются перебои со светом на фоне ракетных запусков рф*. В нескольких областях сообщают о массовых отключениях.

Ранее Курсор информировал о том, что 23 ноября россия совершила очередной массированный ракетный удар по украинским объектам критической инфраструктуры.

Также Курсор информировал о том, что Европарламент принял резолюцию, объявляющую рф государством-спонсором терроризма.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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