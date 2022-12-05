Появилась реакция США на новый ракетный удар рф по Украине

По словам посла Штатов в Киеве, поскольку россия лишает тепла, воды и электричества каждого жителя Украины, Вашингтон продолжит предоставлять противовоздушную защиту «варварской эскалации со стороны россии».

Соединенные Штаты Америки передадут Украине средства противовоздушной обороны против усиленных атак российской федерации*.

Об этом в своем Twitter сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Она также сообщила, что США планируют предоставить помощь энергетическому сектору Украины, который хотят разрушить оккупанты.

«Поскольку россия лишает тепла, воды и электричества каждого жителя Украины, включая детей и пожилых людей, мы продолжим предоставлять противовоздушную защиту варварской эскалации со стороны россии и энергетическую помощь, чтобы помочь Украине защитить и восстановить гражданскую инфраструктуру», — написала дипломат.

As Russia targets heat, water, and electricity for every person in Ukraine, including children and the elderly, we will continue to provide air defense against Russia’s barbaric escalation and energy assistance to help Ukraine protect and repair civilian infrastructure. pic.twitter.com/gL4ocpEWJ9 — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) December 5, 2022

Как сообщал Курсор, днем в понедельник, 5 декабря, российские войска нанесли новый ракетный удар по Украине. В промежутке между 12:40 до 13:40 воздушная тревога звучала в каждой из областей, за исключением Крыма.

В результате массированной атаки во многих украинских населенных пунктах были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и жилые дома. В стране наблюдаются перебои со светом на фоне ракетных запусков рф*. В нескольких областях сообщают о массовых отключениях.

Ранее Курсор информировал о том, что 23 ноября россия совершила очередной массированный ракетный удар по украинским объектам критической инфраструктуры.

Также Курсор информировал о том, что Европарламент принял резолюцию, объявляющую рф государством-спонсором терроризма.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!