Появились фото и видео прибытия Чарльза III в Букингемский дворец

Король Чарльз III обменялся рукопожатием с некоторыми из тысяч доброжелателей, собравшихся у Букингемского дворца в пятницу, когда он вернулся в Лондон после смерти своей матери королевы Елизаветы II.
Выкрикивая «Боже, храни короля», члены толпы приветствовали Чарльза и королеву-консорта Камиллу после того, как они вышли из машины после рейса из Шотландии.
Королевский штандарт был поднят впервые во время правления Чарльза, в то время как новый монарх и Камилла осматривали букеты цветов, оставленные на заборе дворца представителями публики, прежде чем войти в свой новый лондонский дом.
Королевская чета навестила королеву в ее поместье Балморал в Шотландском нагорье перед ее смертью в четверг.
В пятницу по всей Британии звонили колокола, и скорбящие стекались к воротам дворца, чтобы почтить память Елизаветы, поскольку страна готовится к новой эре при новом короле.
Когда в стране начался 10-дневный траур, люди со всего мира собрались у британских посольств, чтобы почтить память королевы, скончавшейся в четверг в замке Балморал в Шотландии.
Ранее курсор писал, что 8 сентября умерла Королева Елизавета II, правившая Соединенным Королевством 70 лет.
Кроме этого, израильские лидеры выразили соболезнования по случаю смерти Елизаветы II