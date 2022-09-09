Появились фото и видео прибытия Чарльза III в Букингемский дворец

Королевский штандарт поднят впервые за время правления нового монарха. Король собирается обратиться к нации сегодня вечером.

Король Чарльз III обменялся рукопожатием с некоторыми из тысяч доброжелателей, собравшихся у Букингемского дворца в пятницу, когда он вернулся в Лондон после смерти своей матери королевы Елизаветы II.

Выкрикивая «Боже, храни короля», члены толпы приветствовали Чарльза и королеву-консорта Камиллу после того, как они вышли из машины после рейса из Шотландии.

Crowds outside Buckingham Palace sing 'God Save the King' as King Charles greets those gathered at the gates https://t.co/JT1DgpKdev pic.twitter.com/ZKyRCTFIx0 — ITV News (@itvnews) September 9, 2022

The new Queen Consort was in pieces, however. Hollow cheeked and red-eyed, grief was etched on her face, but she smiled and shook hands nevertheless. ‘We love you Camilla’ people called out. pic.twitter.com/vWx5OTQOLN — Rebecca English (@RE_DailyMail) September 9, 2022

Such a sense of history as Charles and Camilla enter Buckingham Palace for the first time as King and Queen. pic.twitter.com/xSDN33bxsv — Rebecca English (@RE_DailyMail) September 9, 2022

King Charles III and his wife Camilla, the Queen Consort, have entered Buckingham Palace after greeting crowds of well-wishers and viewing flowers left in honor of his mother, Queen Elizabeth II. https://t.co/v8HefkHnTt pic.twitter.com/jn6wbdadWR — CNN International (@cnni) September 9, 2022

Королевский штандарт был поднят впервые во время правления Чарльза, в то время как новый монарх и Камилла осматривали букеты цветов, оставленные на заборе дворца представителями публики, прежде чем войти в свой новый лондонский дом.

His Majesty King Charles III and Her Majesty Queen Camilla enter Buckingham Palace pic.twitter.com/ROHNGXOXTp — Platinum Jubilee News (@Platinum2022) September 9, 2022

King Charles and Camilla walking into the Palace after looking at all the flowers .Plenty of cheers for them amongst the thousands of us all paying our respects to his much loved mother. pic.twitter.com/eND0PtxQQ5 — paul tarry (@paultarry1960) September 9, 2022

Королевская чета навестила королеву в ее поместье Балморал в Шотландском нагорье перед ее смертью в четверг.

В пятницу по всей Британии звонили колокола, и скорбящие стекались к воротам дворца, чтобы почтить память Елизаветы, поскольку страна готовится к новой эре при новом короле.

Когда в стране начался 10-дневный траур, люди со всего мира собрались у британских посольств, чтобы почтить память королевы, скончавшейся в четверг в замке Балморал в Шотландии.

Ранее курсор писал, что 8 сентября умерла Королева Елизавета II, правившая Соединенным Королевством 70 лет.

Кроме этого, израильские лидеры выразили соболезнования по случаю смерти Елизаветы II