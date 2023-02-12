Появились кадры из Турции, где полицейские избивают мародеров

Правоохранители не церемонятся и применяют жесткое наказание.

В Турции после разрушительных землетрясений нашлись злоумышленники, занимающиеся мародерством в разрушенных домах.

Они воруют уцелевший материальные ценности, грабят пострадавшим и даже погибших. Одну из таких групп мародёров поймала полиция.

Видео содержит элементы применения физической силы с целью демонстрация произошедших событий. Правоохранители не стали церемониться и применили к мародерам жесткое наказание, в рамках которого применили резиновые дубинки и перцовые баллончики.

Ранее мы рассказывали, что число погибших при землетрясениях в юго-восточных провинциях Турции выросло до 29 605 человек.

Также «Курсор» сообщал, что израильская группа помощи срочно покидает Турцию.

Помимо этого Турция начала массовые аресты строительных подрядчиков.