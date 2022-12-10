Модернизированы израильской компанией: появились первые кадры танков М-55S в Украине

Вооруженные силы Украины получили от Словении модернизированные танки Т-55 с обозначением M-55S.
Видео техники опубликовала аналитическая команда Ukraine Weapons Tracker в своих соцсетях.
Это первое обнародованное видео тренировок украинских танкистов на этих машинах. Раньше военные не показывали эту технику.
В сентябре правительство Словении сообщило, что передаст Вооруженным Силам 28 танков этого типа.
Вместо переданных Украине М-55S Словении пообещали 35 тяжелых погрузчиков 8х8 и пять тяжелых водяных автоцистерн 8х8 от Германии.
Как пишет Милитарный, M-55S – это модернизация советского танка Т-55, который был разработан в 40-50х годах. Словения усовершенствовала боевую машину в конце 1990-х годов. Это был общий проект словенской компании STO RAVNE и израильской Elbit. Итого они модернизировали 30 танков.
Обновленный Т-55 Словении получил новую 105-мм пушку L7 с тепловым кожухом, а броню боевой машины на башне и лобной части корпуса усилили израильские элементы навесной динамической защиты «Блейзер».
Система управления огнем машины получила цифровой баллистический вычислитель, новый стабилизатор пушки и прицел наводчика Fotona SGS-55 с лазерным дальномером.
Также машину оборудовали извещателем лазерного облучения LIRD-1A, работающего в комплексе с системой пуска дымовых гранат IS-6, которые могут быть автоматически активированы в случае чрезвычайной ситуации.
Ко всему модернизированный танк M-55S получил новый дизельный двигатель V-12, увеличивший его мощность с 520 лошадиных сил до 600.
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