Модернизированы израильской компанией: появились первые кадры танков М-55S в Украине

M-55S – это модернизация советского танка Т-55, который был разработан в 40-50х годах.

Вооруженные силы Украины получили от Словении модернизированные танки Т-55 с обозначением M-55S.

Видео техники опубликовала аналитическая команда Ukraine Weapons Tracker в своих соцсетях.

Это первое обнародованное видео тренировок украинских танкистов на этих машинах. Раньше военные не показывали эту технику.

В сентябре правительство Словении сообщило, что передаст Вооруженным Силам 28 танков этого типа.

Вместо переданных Украине М-55S Словении пообещали 35 тяжелых погрузчиков 8х8 и пять тяжелых водяных автоцистерн 8х8 от Германии.

Как пишет Милитарный, M-55S – это модернизация советского танка Т-55, который был разработан в 40-50х годах. Словения усовершенствовала боевую машину в конце 1990-х годов. Это был общий проект словенской компании STO RAVNE и израильской Elbit. Итого они модернизировали 30 танков.

Обновленный Т-55 Словении получил новую 105-мм пушку L7 с тепловым кожухом, а броню боевой машины на башне и лобной части корпуса усилили израильские элементы навесной динамической защиты «Блейзер».

Система управления огнем машины получила цифровой баллистический вычислитель, новый стабилизатор пушки и прицел наводчика Fotona SGS-55 с лазерным дальномером.

Также машину оборудовали извещателем лазерного облучения LIRD-1A, работающего в комплексе с системой пуска дымовых гранат IS-6, которые могут быть автоматически активированы в случае чрезвычайной ситуации.

Ко всему модернизированный танк M-55S получил новый дизельный двигатель V-12, увеличивший его мощность с 520 лошадиных сил до 600.

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