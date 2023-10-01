Появились подробности жуткой свадьбы в Ираке

Число погибших на “огненной свадьбе” в Ираке выросло до 107 человек.

В банкетном зале “Аль-Хамдания” в провинции Ниневия произошел страшный инцидент - через час после свадьбы здание загорелось из-за запуска фейерверков в помещении, в котором находилось более тысячи человек, гости пришли целыми семьями, с детьми и стариками. Все произошло несколько дней назад и расследование по этому делу продолжается.

Об этом пишут "Новости Израиля".

Согласно показаниям одного из выживших гостей, хозяин зала в первые же минуты пожара отключил электричество во всем зале, демонтировал систему хранения информации камер наблюдения, а затем забрал деньги в сейфе и все свои личные вещи и сбежал из окна, разбив стекло стулом. Этот свидетель происшествия не только спасся сам, но и вывел с огня 20 женщин.

Все усложнялось тем, что в многолюдном зале отсутствовали огнетушители, запасные выходы, из-за чего образовалась давка, которая сыграла не последнюю роль в таком большом числе погибших, ведь людям было очень тяжело выбраться. 14 человек (включая 3 инвесторов бизнеса) были арестованы за причастность к инциденту, произошедшему в результате несоблюдения законов и норм безопасности. Иракские власти пообещали привлечь к ответственности всех, кто несет ответственность за эту трагедию.

Ранее "Курсор" писал о том, что более 100 человек погибли на свадьбе в Ираке, а также было опубликовано жуткое видео и первые подробности происшествия. От смерти не спаслись многие.