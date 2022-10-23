Появилось видео падения самолета Су-34 на жилой дом в Ейске

По информации российских СМИ, погибли 15 человек, еще 26 – пострадали.

В сети появилось видео падения самолета Су-34 на жилой дом в российском Ейске.

Авиакатастрофа произошла 17 октября. Тогда истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на девятиэтажное здание.

В минобороны рф заявили, что причиной падения самолета стало возгорание одного из двигателей во время полета. Следственный комитет рф по основной причине аварии назвал техническую неисправность. Вместе с тем, следствие еще продолжается.

Очевидцы сообщали, что во время пожара они слышали звуки взрывов боеприпасов, из-за чего в соцсетях предполагали, что Су-34 летел с боевой нагрузкой. Вероятно, детонировать могли боеприпасы до 30 мм пушки.

Более 500 человек из поврежденного дома были отселены.

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Кроме того, россияне начали возводить в белгородской области «линию обороны».

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