Появилось видео падения самолета Су-34 на жилой дом в Ейске

В сети появилось видео падения самолета Су-34 на жилой дом в российском Ейске.
Авиакатастрофа произошла 17 октября. Тогда истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на девятиэтажное здание.
В минобороны рф заявили, что причиной падения самолета стало возгорание одного из двигателей во время полета. Следственный комитет рф по основной причине аварии назвал техническую неисправность. Вместе с тем, следствие еще продолжается.
Очевидцы сообщали, что во время пожара они слышали звуки взрывов боеприпасов, из-за чего в соцсетях предполагали, что Су-34 летел с боевой нагрузкой. Вероятно, детонировать могли боеприпасы до 30 мм пушки.
Более 500 человек из поврежденного дома были отселены.
Ранее Курсор информировал о том, что на днях в городе шебекино белгородской области горел крупный лакокрасочный завод.
Кроме того, россияне начали возводить в белгородской области «линию обороны».
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