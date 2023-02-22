Появилось видео с крупным планом таяния снега под «ледником судного дня» Антарктиды

Согласно новому видео, ледник Туэйтса в Антарктиде быстро тает вдоль своего основания, и видны трещины. Это показывает, что ледник сжимается снизу так, как ученые не ожидали.

Об этом говорится в двух исследованиях, опубликованных в журнале Nature в среду. Ледник размером с Великобританию также известен как «Ледник судного дня», поскольку его обрушение может привести к катастрофическому повышению уровня моря.

Посмотрите видео ниже:

Чтобы исследовать ледник Туэйтса снизу, исследователи из британско-американского Международного сотрудничества ледников Туэйтса заявили, что им удалось измерить его дно, установив камеры и прощупав скважину. Хотя скорость таяния под большей частью ледяной полки медленнее, чем ранее считалось, глубокие трещины и «лестничные» формы в льду тают значительно быстрее. Это означает, что несмотря на небольшое количество таяния, глетчеры все еще быстро отступают.

«Ледник Судного дня» был подвержен изменению климата в течение последних 30 лет и является причиной четырех процентов повышения уровня моря во всем мире. По мнению геологов, если ледник растает, уровень мирового океана может подняться на 25 дюймов в ближайшие годы.

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