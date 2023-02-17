Ученые обнаружили странные образования под ледником Судного дня: чем это грозит

Ученые обнаружили странные образования под ледниками Туэйтса или так называемым ледником судного дня. Это не на шутку их напугало.

Об этом пишет CNN.

Новое исследование показало, что ледник начал таять неожиданным образом. Океанограф Британской антарктической службы Питер Дэвис отмечает, что скорость таяния под шельфовым ледником была ниже, чем ожидалось. При этом, как и ранее, ледник по-прежнему быстро отступает. Ученые также выявили сложный подводный ледниковый ландшафт из странных лестничных террас и больших трещин, проходящих через весь шельфовый ледник. Примечательно, что в этих частях таяние было наоборот очень быстрым, выяснили исследователи. По их словам, теплая соленая вода заходила в трещины, расширяя их, что повышало нестабильность ледника.

По мнению авторов исследования, таяние наклонного льда в трещинах и террасах «может стать основной причиной обрушения шельфового ледника».

Ледники Туэйтса размером с Флориду, они расположены в Западной Антарктиде. Часть того, что удерживает их на месте — это шельфовый ледник. Шельф действует как пробка, удерживая ледники и обеспечивая защиту от повышения уровня моря. Частичное разрушение Туэйтса может повысить уровень моря более чем на 70 см и этого будет достаточно, чтобы затопить прибрежные населенные людьми районы по всему миру. При этом глобальный уровень океана поднимется на 10 футов, если Туэйтс разрушится. Теоретически на это может уйти не одна сотня лет, но есть подозрение, что ледник может разрушиться и раньше.

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