В растаявшем леднике в Швейцарии нашли останки туриста

Сотрудники полиции в Швейцарии обнаружили в растаявшем леднике останки мужчины. Им оказался 32-летний британский турист, пропавший в 31 декабря 1974 года.

Об этом сообщает Daily Mail.

Тело мужчины нашли в ходе поисков с воздуха, которые организовала полиция совместно с военно-воздушными силами на леднике Корбасьер. Местные власти работали с британской полицией и дипломатами, чтобы установить личность найденного человека.

Отмечается, что ледники Швейцарии сократились примерно на 50 процентов всего за 85 лет, обнажив останки пропавших без вести альпинистов и туристов. Власти ведут список, в котором есть имена более чем 300 человек, пропавших без вести в горах на территории государства с 1925 года.

«Курсор» писал ранее, что участники экспедиции Teton Gravity Research обнаружили на леднике в Юконе (Канада) камеры исследователей Брэдфорда Уошберна и Роберта Гейтса, оставленные там 85 лет назад.

Еще мы писали, что исследователи обеспокоены скоростью таяния ледников в Альпах. Согласно прогнозам, в 2022 году они могут потерять наибольшую массу льда примерно за 60 лет от начала ведения наблюдений за ними.

Напомним, что один из самых больших айсбергов мира растаял. Речь идет об айсберге А68, который откололся от Антарктиды еще в 2017 году и дрейфовал в море почти три 3,5 года.

Читайте также, что небольшой кожаный башмак, стрелы и деревянная лопата были найдены в леднике в горах Йотунхеймен на юге Норвегии, вероятно, на месте охотничьего лагеря. Ботинок, датируемый примерно 1100 годом до нашей эры, является не только самой старой обувью в Норвегии, но и, вероятно, самым древним предметом одежды, найденным в Скандинавии.