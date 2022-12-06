«Взорвались в трех местах»: в рф сообщили еще об одной атаке беспилотников

Дроны упали в нескольких метрах от резервуаров с топливом, пишут российские СМИ.

РосСМИ сообщают, что в брянской области* беспилотники атаковали комбинат «Слава».

Как пишет тг-канал Baza, дроны упали в нескольких метрах от резервуаров с топливом.

«Налет на комбинат, который находится в 80 километрах от границы россии и Украины, произошёл сегодня ночью. На территорию комбината залетели, предположительно, два беспилотника — они упали и взорвались в трёх метрах от резервуаров с дизельным топливом. В этот момент пятитонные резервуары были пусты», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня Курсор писал, что россияне сообщили об «атаке беспилотника». Так, в курской области произошел пожар на аэродроме.

Курсор также сообщал, что Европарламент принял резолюцию, объявляющую рф государством-спонсором терроризма.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!