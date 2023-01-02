«Позорно и неуместно»: министр обороны Германии попала в скандал из-за комментариев о войне в Украине

Широкую критику вызвало новогоднее видеообращение министра обороны Германии Кристин Ламбрехт, в котором она сказала, что война на Украине вызвала «много особых переживаний», в то время как на заднем плане взрывались фейерверки.

В послании, снятом на улицах Берлина, Ламбрехт, которую едва было слышно из-за фейерверков, размышляла о годе, закончившемся «войной, бушующей посреди Европы».

Она сказала, что война дала возможность множества «встреч с великими и интересными людьми».

В резком комментарии, озаглавленном «Ламбрехт больше не может быть министром», немецкая ежедневная газета Tagesspiegel написала, что в ее новогоднем обращении война звучит как «захватывающий профессиональный опыт».

По словам газеты Bild, минутное сообщение, снятое на мобильный телефон, «пристыдило» Германию.

В контексте войны в Украине видео было «неуместным и постыдным», написал журнал Der Spiegel.

На последней пресс-конференции представитель министерства обороны отказался комментировать «частное видео», опубликованное Ламбрехт. Было сказано лишь, что при создании клипа не использовались «официальные ресурсы».

Заместитель лидера консервативной оппозиционной группы (ХДС) в парламенте Йоханн Вадефуль заявил газете Sueddeutsche Zeitung, что «тревожное видео» Ламбрехт показало, что она не показала правильного «отношения» к занимаемой должности.

Читайте также: NYT назвал одно из главных последствий войны в Украине для всего мира.