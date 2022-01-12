Правительство Германии оставляет свои войска в Ираке до октября

Кабинет канцлера Олафа Шольца также принял решение о прекращении военной роли Германии в Сирии.

Правительство Германии решило оставить свои войска в Ираке как минимум до конца октября.

Об этом сообщает DW.

Немецкие войска поддерживают региональные усилия против Исламского государства в Ираке, предоставляя военную подготовку, самолеты для разведки и для дозаправки в воздухе. Большинство немецких солдат в Ираке размещены в северном курдском регионе страны. Мандат

В Сирии немецкие военные самолеты выполняли разведывательные миссии до марта 2020 года. Решение Кабинета министров, принятое в среду, исключает Сирию из списка стран, где Бундесверу (вооруженные силы Германии) разрешено действовать.

Решения Кабинета министров еще должны были быть одобрены парламентом Германии.

Решения были приняты после того, как Ламбрехт посетил Иорданию и Ирак для переговоров с королем Абдаллой II, премьер-министром Ирака Мустафой аль-Кадхими и министром обороны Джумаа Энадом в минувшие выходные.

Ламбрехт также поговорил с военнослужащими Бундесвера, дислоцированными на авиабазе Муваффак Салти в Иордании и в столице Ирака Багдаде.

Американские военные объявили о прекращении своей боевой роли в Ираке в декабре.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что новый парламент Ирака провел свое первое заседание.

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