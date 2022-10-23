Представитель Китая при ООН заявил, что нужно защищать гражданскую инфраструктуру Украины

Дипломат утверждает, что Китай будет играть конструктивную роль в содействии мирным переговорам.

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Ген Шуан на заседании Совета Безопасности ООН сказал, что необходимо защищать мирное население и объекты гражданской инфраструктуры в Украине, которые обстреливает *россия.

Об этом сообщает «Укринформ».

По словам китайского дипломата, «стороны должны способствовать эвакуации населения и оказывать ему гуманитарную помощь». Критически важная инфраструктура, как атомные электростанции, энергетические трубопроводы и мосты, значительно влияют на общественную безопасность и социальную стабильность, а потому их не должны атаковать.

Ген Шуан утверждает, что Китай «сопереживает украинскому народу, который предстал перед трудностями». Чиновник утверждает, что с приближением зимы миллионы украинцев, особенно женщины и дети, нуждаются в гуманитарной помощи, чтобы поддерживать свои основные средства к существованию. На фоне этого он обратился с призывом к международному сообществу касаемо предоставления помощи Украине.

«Как ответственная страна Китай будет играть конструктивную роль в содействии мирным переговорам и вносит значительный вклад в смягчение гуманитарного кризиса», – добавил Ген Шуан.

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Также «Курсор» сообщал, что лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл призвал президента США увеличить помощь Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!