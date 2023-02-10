Предупреждение США: передача полномочий Иудеи и Самарии Смотричу — это шаг к аннексии

Один чиновник заявил, что немыслимо, чтобы США вмешивались в работу правительства Израиля таким образом.

Администрация президента США ДжоБайдена предупредила израильское правительство, что, по его мнению, передача власти над еврейскими поселениями в Иудее и Самарии министру Бецалелю Смотричу будет считаться шагом аннексии, сообщил корреспондент Walla и Axios Барак Равид, информирует INN.

Согласно отчету, на прошлой неделе помощник госсекретаря США Барбара Лиф посетила Израиль и провела переговоры с советником по национальной безопасности Цахи Ханегби и высокопоставленными чиновниками политической системы, пытаясь продвигать шаги, которые предотвратят эскалацию безопасности в Иудее и Самарии.

По словам ряда высокопоставленных чиновников, принимавших участие в переговорах, Лиф сообщила Ханегби, что администрация Байдена обеспокоена передачей полномочий Смотричу, поскольку, с американской точки зрения, это шаг к аннексии контролируемых Израилем территорий в Иудее и Самарии.

Согласно коалиционному соглашению, министр Смотрич должен получить полномочия над Гражданской администрацией и ЦОГАТ — органами, отвечающими за гражданскую политику в Иудее и Самарии.

Министр обороны Йоав Галант выступает против этого шага, а премьер-министр Биньямин Нетаниягу пытается урегулировать разногласия между ними.

Представитель Госдепартамента США заявил в ответ, что «администрация Байдена считает крайне важным, чтобы Израиль и палестинцы избегали односторонних шагов, которые обострили бы напряженность и подорвали усилия по продвижению переговоров по решению о создании двух государств, таких как шаги по аннексии. Это, безусловно, включает дальнейшее распространение израильского гражданского права в Иудее и Самарии».

Офис премьер-министра отказался комментировать этот вопрос.

Высокопоставленный чиновник в правительстве сказал «Немыслимо, чтобы США вмешивались в разделение полномочий израильского правительства. После десятилетий, в течение которых поселенцы Иудеи и Самарии живут под военным режимом, пришло время предоставить равное гражданство и надлежащие услуги и поселенцам. Есть коалиционные соглашения, и все партийные лидеры будут настаивать на их выполнении, и так оно и будет».

Ранее Курсор писал, что правительство продвигает план «мини-аннексии» — СМИ. Правительство Нетаниягу планирует крупные реформы в Иудее и Самарии, которые могут привести к массовому увеличению населения Израиля за пределами «зеленой линии»

Кроме этого, Нетаниягу сделал заявление касательно строительства в зоне C. Биньямин Нетаниягу высказался после того, как ЦАХАЛ эвакуировал недавно созданный аванпост поселенцев в зоне С на территории Иудеи и Самарии.

Курсор также сообщал, что регламент Иудеи и Самарии единогласно приняли на стадии комитета. Депутат Кнессета заявил, что это «лишь первый шаг».