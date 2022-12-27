Премьер-министр Венгрии назвал причину продолжения войны россии против Украины

По словам Виктора Орбана, Будапешта не заинтересован в том, чтобы «перечеркнуть все наши экономические отношения с россией».

Война россии* против Украины будет продолжаться до тех пор, пока США не перестанут помогать Киеву в борьбе с рф.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает портал Magyar Nemzet.

По словам Орбана, сейчас нужно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.

«Украина может продолжать воевать только до тех пор, пока США поддерживают их деньгами и оружием. Если американцы хотят мира, то мир будет», – заявил политик.

Также Орбан посетовал на повышение цен на энергоносители и заявил, что он проводит «провенгерскую политику».

«Мы поддерживаем и помогаем Украине, мы заинтересованы в выживании суверенной Украины, и мы заинтересованы в том, чтобы россия не представляла угрозы безопасности Европы. Но мы не заинтересованы в том, чтобы перечеркнуть все наши экономические отношения с россией», — заявил премьер-министр Венгрии.

Как сообщал Курсор, Венгрия по состоянию на конец ноября заморозила российские активы на сумму почти 350 миллиардов форинтов, что эквивалентно сумме в 870 миллионов евро.

Это значительная сумма, даже по сравнению с другими странами Европы, тем более, что до ноябрьской отчетности Будапешт сообщил Брюсселю об аресте только 3000 евро.

Согласно сообщению, значительные санкционные активы были обнаружены в Венгрии в ноябре, как раз когда обострилась борьба правительства Виктора Орбана за средства ЕС с Брюсселем.

«Согласно последним данным, в Италии заморожено 2,3 млрд евро, в Германии — 2,2 млрд, в Австрии — почти 1,8 млрд евро, тогда как в Болгарии это 11,3 млн, в Чехии — 10,8 млн, в Словакии — 4,9 млн евро», — отмечает издание.

Также Курсор информировал о том, что Венгрия выдала разрешение, которое позволит российской государственной компании «росатом» построить два новых ядерных реактора.

Курсор также писал о том, что, по словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, нужно изменить стратегию, чтобы настал мир и прекратилась война.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!