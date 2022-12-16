Венгрия заморозила российских активов на 870 млн евро

Значительные санкционные активы были обнаружены в Венгрии в ноябре, как раз когда обострилась борьба правительства Виктора Орбана за средства ЕС с Брюсселем.

Венгрия по состоянию на конец ноября заморозила российские активы на сумму почти 350 миллиардов форинтов, что эквивалентно сумме в 870 миллионов евро.

Об этом информрует венгерское издание Nepszava.

Отмечается, что это значительная сумма, даже по сравнению с другими странами Европы, тем более, что до ноябрьской отчетности Будапешт сообщил Брюсселю об аресте только 3000 евро.

Согласно сообщению, значительные санкционные активы были обнаружены в Венгрии в ноябре, как раз когда обострилась борьба правительства Виктора Орбана за средства ЕС с Брюсселем.

«Согласно последним данным, в Италии заморожено 2,3 млрд евро, в Германии — 2,2 млрд, в Австрии — почти 1,8 млрд евро, тогда как в Болгарии это 11,3 млн, в Чехии — 10,8 млн, в Словакии — 4,9 млн евро», — отмечает издание.

Как сообщал Курсор, в ноябре в министерстве иностранных дел Венгрии призвали президента российской федерации владимира путина* к прекращению огня вместо заявлений, углубляющих конфликт.

«Мы не считаем правильными заявления, углубляющие военный конфликт. Вместо подобных заявлений необходимо немедленное прекращение огня и мирные переговоры», — заявили в Будапеште в ответ на заявление путина о том, что Польша, Румыния и Венгрия также могут иметь территориальные претензии к Украине.

Также Курсор информировал о том, что Венгрия выдала разрешение, которое позволит российской государственной компании «росатом» построить два новых ядерных реактора.

Курсор также писал о том, что, по словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, нужно изменить стратегию, чтобы настал мир и прекратилась война.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!