Россия направила Израилю и США завуалированные угрозы

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что к взрыву в Исфахане в минувшие выходные не причастны американские вооруженные силы. Израиль, как и его политика в отношении таких нападений, не отрицал и не подтверждал свою причастность.

Однако The Wall Street Journal и The New York Times утверждали, что за нападением стоит Израиль. Есть предположение, что объект был связан либо с ядерной программой Ирана, либо с производством им ракет или беспилотников, которые могли быть отправлены в москву для войны против Украины. Нападение произошло, когда директор ЦРУ Уильям Бернс находился в Израиле.

МИД рф заявил: «Мы решительно осуждаем любые провокационные действия, которые могут спровоцировать неконтролируемую эскалацию напряженности в далеко не мирном регионе».

«Такие деструктивные действия могут иметь непредсказуемые последствия для мира и стабильности на Ближнем Востоке. Это должны понять организаторы наглого рейда, их сторонники и те, кто злорадствует по этому вопросу, питая тщетную надежду на ослабление Ирана», — заявили в ведомстве.

Эксперты предположили, что «организаторами», на которые ссылается российский МИД в своем заявлении, был Израиль, а «спонсорами», о которых он говорил, была администрация Байдена.

