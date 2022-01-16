Пресс-секретарь правительства Сомали ранен в результате взрыва в столице

Официальный представитель правительства Сомали был ранен в результате взрыва в столице, подозреваемого в нападении террориста-смертника.

Об этом сообщает aljazeera.com.

Государственное сомалийское национальное информационное агентство сообщило, что взрыв на перекрестке дорог в Могадишо был произведен террористом-смертником.

«Террорист-смертник нацелился на представителя правительства, который сейчас находится в больнице с травмами, полученными в результате взрыва», — заявил представитель полиции Абдифатах Аден.

Насра Башир Али, специальный корреспондент государственных СМИ в канцелярии премьер-министра, где находится Моалимуу, сообщил, что он не получил опасных для жизни травм в результате нападения, которое было направлено на него, когда он проезжал в своей машине.

Это не первый случай покушения на бывшего журналиста Моалимуу. Согласно сообщению национального информационного агентства, на Моалимуу напал человек с поясом смертника. Нападавший взорвал пояс возле Моалимуу, когда выходил из своей резиденции.

Ранее Курсор сообщал, что в столице Сомали взорвался автомобиль террориста-смертника.

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