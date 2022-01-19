Байден выдвинул первую мусульманку в США в состав федерального суда

Кандидат станет первым американцем бангладешского происхождения, первой американкой-мусульманкой и лишь вторым американцем-мусульманином на посту федерального судьи.

Президент США Джо Байден назначил первую американку-мусульманку на должность судьи федерального суда в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает aljazeera.com.

В случае утверждения Сенатом США Нусрат Джахан Чоудхури, адвокат по гражданским правам бангладешского происхождения, будет работать в федеральном окружном суде штата Нью-Йорк.

«Кандидат станет первым американцем бангладешского происхождения, первой американкой-мусульманкой и лишь вторым американцем-мусульманином на посту федерального судьи», — говорится в заявлении Белого дома.

В настоящее время Чоудхури является юридическим директором отделения Американского союза гражданских свобод в Иллинойсе, группы защиты гражданских прав. Ранее она работала в организации на различных должностях, в том числе заместителем директора программы ACLU по расовой справедливости в Нью-Йорке.

Она принимала участие в многочисленных делах о гражданских правах, в том числе в судебных процессах, оспаривающих запретный для полетов список федерального правительства и в наблюдении Департамента полиции Нью-Йорка за мусульманской общиной города.

Ранее Курсор сообщал, что Байден отстранил члена комиссии по охране мест Холокоста.

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