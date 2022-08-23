Президент Еврокомиссии озвучила позицию ЕС относительно аннексии Крыма

Европейский Союз никогда не признает незаконную аннексию российской федерацией* украинских Крыма и Севастополя. Об этом во время второго саммита Крымской платформы заявила председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, Евросоюз вместе с Украиной «неустанно работает над выявлением нарушений прав человека, привлечением виновных к ответственности и поддержкой пострадавших».
«Мы никогда не сможем сравниться с теми жертвами, которые приносят украинцы каждый день. Но мы можем быть на их стороне. И мы будем это делать столько, сколько потребуется», — добавила фон дер Ляйен.
Как сообщал Курсор, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на втором саммите Крымской платформы заявил, что война в Украине не должна завершиться на условиях территориальных уступок российской федерации, при этом Киев должен восстановить суверенитет над всеми своими территориями, включая аннексированный Крым.
«Это критически важно для всего региона и для мировой системы безопасности, для стабильности, для поддержания территориальной целостности Украины, ее суверенитета, для политической системы», — подчеркнул турецкий лидер.
Также Курсор информировал о том, что во время второго саммита Крымской платформы канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что мир не признал аннексии россией Крыма в 2014 году, не признает и попытки аннексировать новые территории Украины.
«Мы осуждаем попытки рф насильственно интегрировать части украинских территорий. Наше послание является четким: любые позорные референдумы и другие попытки изменить статус частей украинской территории никогда не будут признаны», — сказал Шольц.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!