Президент Еврокомиссии озвучила позицию ЕС относительно аннексии Крыма

Европейский Союз никогда не признает незаконную аннексию российской федерацией* украинских Крыма и Севастополя. Об этом во время второго саммита Крымской платформы заявила председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, Евросоюз вместе с Украиной «неустанно работает над выявлением нарушений прав человека, привлечением виновных к ответственности и поддержкой пострадавших».

«Мы никогда не сможем сравниться с теми жертвами, которые приносят украинцы каждый день. Но мы можем быть на их стороне. И мы будем это делать столько, сколько потребуется», — добавила фон дер Ляйен.