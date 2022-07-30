Президент Молдовы обеспокоена попытками россии дестабилизировать обстановку в стране

В Молдове и в Приднестровье зафиксирована активность пророссийских группировок, пытающихся дестабилизировать ситуацию среди населения. «Пока мы считаем, что серьезных рисков нет», — заявила Майя Санду.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что в стране обнаружены группировки, которые пытаются дестабилизировать ситуацию и работают на россию*.

Об этом сообщили в местном Newsmaker.

«Есть попытки дестабилизации ситуации со стороны определенных лиц и групп в Гагаузии, которые представляют иностранные интересы. Это сложно, но наши ведомства пытаются держать ситуацию под контролем, следить за ней и принимать меры, когда это необходимо», — сообщила Майя Санду.

Президент отметила, что пока не видит больших рисков на данный момент.

«Мы слышали от людей в Гагаузии заявления, направленные против Молдовы. Мы считаем, что эти люди работают на россию. Надеемся, что нам удастся сохранить ситуацию стабильной», — сказала Санду.

Она рассказала в интервью, что спецслужбы зафиксировали также в Приднестровье несколько инцидентов.

«Пока мы считаем, что серьезных рисков нет. Но это не значит, что ситуация не может измениться через месяц или два. Мы внимательно следим за происходящим, мы общаемся с местным режимом, чтобы убедиться, что там не предпринимается действий, которые поставят под угрозу здоровье и безопасность граждан», — предупредила Санду.

«Курсор» информировал, что еще одна страна заявила, что боится российского вторжения. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что ее страна также опасается российского вторжения. По ее словам, этот риск сейчас гипотетический.

Также мы писали, что россия начала истерически требовать переговоры, так как осознала свое поражение в войне.

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