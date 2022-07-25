Россия начала истерически требовать переговоры, так как осознала свое поражение в войне — эксперт

Эксперт считает, что в голове путина творится полный беспорядок, ведь его действия противоречат друг другу, например удары по Одессе и предложения по переговорам.

В россии* решили задействовать в Украине 85 процентов всех военных сил. Это говорит о том, что там уже осознали свое поражение, а потому будут истерически требовать переговоров.

Об этом рассказал публицист Андрей Пионтковский.

По его словам, у россиян нет стратегической перспективы. Москва настаивает на переговорах с настоящей истерикой. Тот же сергей лавров не так давно говорил о том, что рф не остановится на Украине, а вчера снова потребовал переговоров.

Атака на порт Одессы – это месть за то, что Украине не согласилась на требования россии в переговорах по поводу вывоза зерна. В частности, речь идет о прекращении боевых действий на юге, где ВСУ успешно проводят контрнаступательные действия.

При этом, по словам эксперта, сейчас в голове у путина творится полный бардак. Его действия противоречат друг другу. Например, удары по Одессе и предложения по переговорам.

Ранее наш сайт сообщал, что россияне похитили почти 450 тысяч украинских детей и намерены использовать их как «живой щит».

Еще напомним, что НАТО обещает передать Украине сотни переносных систем для борьбы с БПЛА.

Кроме того, редакция Курсора писала, что в фсб заявили, что Украина пыталась «угнать» военные самолеты рф.