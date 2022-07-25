Россия начала истерически требовать переговоры, так как осознала свое поражение в войне — эксперт

В россии* решили задействовать в Украине 85 процентов всех военных сил. Это говорит о том, что там уже осознали свое поражение, а потому будут истерически требовать переговоров.
Об этом рассказал публицист Андрей Пионтковский.
По его словам, у россиян нет стратегической перспективы. Москва настаивает на переговорах с настоящей истерикой. Тот же сергей лавров не так давно говорил о том, что рф не остановится на Украине, а вчера снова потребовал переговоров.
Атака на порт Одессы – это месть за то, что Украине не согласилась на требования россии в переговорах по поводу вывоза зерна. В частности, речь идет о прекращении боевых действий на юге, где ВСУ успешно проводят контрнаступательные действия.
При этом, по словам эксперта, сейчас в голове у путина творится полный бардак. Его действия противоречат друг другу. Например, удары по Одессе и предложения по переговорам.
Ранее наш сайт сообщал, что россияне похитили почти 450 тысяч украинских детей и намерены использовать их как «живой щит».
Еще напомним, что НАТО обещает передать Украине сотни переносных систем для борьбы с БПЛА.
Кроме того, редакция Курсора писала, что в фсб заявили, что Украина пыталась «угнать» военные самолеты рф.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!