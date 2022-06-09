Президент Польши назвал разговоры с путиным сродни переговорам с гитлером

Дуда в интервью Bild, впервые опубликованном на его канале YouTube поздно вечером в среду, сказал, что переговоры международных лидеров с путиным только узаконивают войну в Украине.

Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал лидеров Франции и Германии за их телефонные разговоры с главой рф путиным*, заявив, что это похоже на переговоры с гитлером во время Второй мировой войны, сообщает немецкая ежедневная газета Bild.

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Макрон проводили телефонные разговоры с путиным один на один с тех пор, как россия начала разрушительное вторжение в Украину, причем Макрон, в частности, вызвал гнев украинцев, заявив, что россию нельзя «унижать», чтобы сохранить шансы. дипломатического решения.

Дуда в интервью Bild, впервые опубликованном на его канале YouTube поздно вечером в среду, сказал, что такие обсуждения только узаконивают войну в Украине.

«Разговаривал ли кто-нибудь так с адольфом гитлером во время Второй мировой войны? — сказал Дуда. — Говорил ли кто-нибудь, что адольф гитлер должен сохранить лицо? Что мы должны действовать таким образом, чтобы это не было унизительным для адольфа гитлера? Я не слышал о таком».

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