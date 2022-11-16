Президент Польши после инцидента с ракетой: НАТО находится в состоянии боевой готовности

Президента Польши Анджей Дуда отметил, что Североатлантический альянс находится в состоянии боевой готовности. Кроме этого, способности армии Польши после инцидента с падением ракеты на территории страны также значительно усилены.

«Мы усилили готовность Вооруженных сил Польши, в том числе ПВО. Наши самолеты будут поддерживаться самолетами союзников. Мы действуем спокойно и взвешенно», — заявил польский президент на пресс-конференции.

По словам Дуды, Соединенные Штаты охраняют безопасность Польши и всего Североатлантического Альянса. Он добавил, что президент США Джо Байден готов оправить в Польшу американских специалистов.

«Пока можем сказать, что это единичный инцидент и нет никаких признаков того, что такое будет и дальше», — сказал Дуда.

Дуда заявил, что у Польши нет убедительных доказательств того, кто выпустил ракету, вызвавшую взрыв в деревне недалеко от украинской границы.

«На данный момент у нас нет убедительных доказательств того, кто запустил эту ракету… скорее всего, это была ракета российского производства, но все это еще расследуется», — сказал Дуда.

Дуда выступил после того, как премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что после инцидента Польша усилит наблюдение за своим воздушным пространством.

«Мы решили повысить боевую готовность отдельных подразделений вооруженных сил Польши, уделив особое внимание мониторингу воздушного пространства», — сказал Моравецкий.

Ранее представитель правительства заявил, что Польша приводит некоторые воинские части в состояние повышенной готовности после ракетного взрыва.

«Принято решение о повышении степени боеготовности некоторых боевых частей и других силовых структур», — заявил пресс-секретарь Петр Мюллер журналистам после экстренного заседания Совета национальной безопасности в Варшаве.

Ранее Курсор писал, что МИД Польши заявил, что на территории Польши упала ракета российского производства. Глава МИД Польши Збигнев Рау вызвал посла рф* сергея андреева и потребовал «немедленно предоставить детальные объяснения».

Курсор писал, что СМИ сообщили, что в Польше упали российские ракеты, есть погибшие. Представитель польского правительства Петр Мюллер рассказал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Наша редакция сообщала, что россия совершила самый массированный ракетный обстрел Украины. По всей стране вводят экстренные отключения света.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!