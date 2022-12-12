В Нью-Йорке создали подразделение по предотвращению ненависти и предубеждений для борьбы с антисемитизмом

В штате будут использовать все имеющиеся инструменты, чтобы искоренить ненависть и предвзятость в сообществах.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул объявила в понедельник, 12 декабря, об открытии подразделения штата по предотвращению ненависти и предубеждений. Новое агентство будет работать над борьбой с ростом антисемитских и других преступлений на почве ненависти.

Об этом сообщает ABC7.

Подразделение по предотвращению ненависти и предубеждения будет заниматься контролем общественного просвещения и работы с общественностью, а также станет системой раннего предупреждения о преступлениях на почве ненависти в местных сообществах. Подразделению будет поручено отправлять агентов на места инцидентов на почве ненависти.

«Штат Нью-Йорк будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты, чтобы искоренить ненависть и предвзятость в наших сообществах. Мы не позволим росту случаев ненависти, которые мы наблюдаем в Интернете, по всей стране и по всему миру, укорениться здесь», – заявила Хоукул.

Объявление было сделано, когда Хоукул, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс и еврейские лидеры провели встречу для обсуждения всплеска антисемитизма в штате. На встрече также присутствовал сенатор от Нью-Йорка Чак Шумер.

«Как и все вы, я испытываю тот же страх, тот же ужас, ту же тревогу, которые испытывали прошлые поколения евреев, когда антисемитизм поднимает свою уродливую голову», – поделился он.

Отметим, что в начале этого месяца мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил о росте популярности антисемитизма, который он сравнил с кипящим котлом. По его словам, общественность привыкла к нормализации антисемитизма, подробнее о чем читайте здесь. На фоне этого недавно местная полиция арестовала подозреваемого в антисемитских вооруженных нападениях.

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