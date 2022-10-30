Принц Гарри отказался посетить королевскую семью на Рождество

Подробности о содержании мемуаров принца, которые будут опубликованы в январе 2023 года, «застали врасплох» королевскую семью.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не собираются посещать королевскую семью на Рождество из-за плохих отношений. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на свои источники.

«Отношения “почти на самом низком уровне”, и герцог Сассекский откажется от приглашения короля Чарльза», — пишет издание.

Отмечается, что подробности о содержании мемуаров принца, которые будут опубликованы в январе 2023 года, «застали врасплох» королевскую семью.

«Эта книга может положить конец любым отношениям, которые Гарри хочет поддерживать со своей семьей», — сказал один из собеседников издания.

Ранее сообщалось, что король Великобритании Чарльз III присвоил воинский титул генерал-капитана Королевской морской пехоты, который Елизавета II отняла у принца Гарри несколько лет назад. Герцог Сассекский был назначен королевой генерал-капитаном в декабре 2017 года, сменив на этом посту своего деда, принца Филиппа.

Как информировал Курсор, более года поклонники королевской семьи Великобритании ждали, когда же увидят свет обещанные мемуары принца Гарри, наконец он объявил дату – 10 января 2023 года.

Книга принца увидит свет через четыре месяца после смерти его бабушки, королевы Елизаветы II, и коронации короля Чарльза III.

«Книга будет называться Spare – перевод этого слова неоднозначный: «запасной, свободный, лишний». Явная отсылка к его статусу младшего сына монарха. Подзаголовок — In the Shadow («В тени»), – в общем-то дает понимание, как себя ощущает 38-летний принц. Книгу переведут на 16 языков», — пишут СМИ.

Мы также сообщали, что эксперт по языку тела обнаружила любопытные детали в поведении Меган и Гарри после панихиды королевы.