Принц Уильям удивил реакцией на вопрос о мемуарах брата

Раньше принц Гарри признавался, что давно не общался со старшим братом и отцом.

Принц Уильям проигнорировал вопросы журналистов о скандальных мемуарах своего младшего брата Гарри.

Об этом сообщает портал Page Six.

Отмечается, что старший сын короля Чарльза III отмахнулся от попытки репортера спросить, читал ли он биографическую книгу герцога Сассекского «Spare», когда принц и принцесса Уэльские во второй раз после публикации мемуаров вместе вышли в свет.

«Ваше королевское высочество, вы вообще имели возможность прочитать книгу своего брата?» — спросил корреспондент.

Принц Уэльский не отреагировал на вопрос и быстро покинул благотворительный фонд вместе со своей супругой, 41-летней Кейт Миддлтон, которая также проигнорировала вопросы журналистов.

Как сообщал Курсор, стало известно, как Кейт Миддлтон отреагировала на скандальный сериал Меган и Гарри. После выхода документального сериала Меган и Гарри на Netflix она чувствует себя так, словно ее «предали».

«Кейт потенциально может уничтожить Меган», — сказал инсайдер, добавив, что у нее «есть стопка квитанций, которые она накопила за эти годы». Тем не менее, принц Уэльский, как сообщается, попросил ее «дважды подумать», прежде чем принимать какие-либо опрометчивые решения, хотя он так же сильно огорчен, как и она. «Он разочарован тем, что Гарри представил его и семью в циничном свете», — добавил источник.

Также Курсор писал о том, что король Иордании Абдалла и королева Рания получили награду «Новая дорога мира» от представительства Ватикана при Организации Объединенных Наций.

В речи на церемонии награждения король Иордании подчеркнул важный статус города Иерусалима, заявив, что путь к миру должен проходить через город Иерусалим, поскольку он занимает особое место в сердцах миллионов людей во всем мире.