Прогрессивные страны сплотились вокруг Украины, Киев просто обязан победить — СМИ

Украина почти год отражает российскую агрессию. Планы президента рф путина* захватить Украину за несколько дней с треском провалились благодаря стойкости и мужеству Вооруженных сил Украины и всего украинского народа. Ввиду того, что по разным причинам у Киев оказалось недостаточное количество вооружения, бронетехники и снаряжения, была вероятность потери Украиной суверенитета и ее территориальной целостности.
Об этом говорится в статье издания Aktualni Zpravy.
Отмечается, что президент Украины сразу же, после начала агрессии, обратился к мировому сообществу с просьбой оказать военную помощь и политическую поддержку в борьбе против россии. На его призыв оперативно откликнулись многие страны: США, Великобритания, Япония, Германия, Польша, Австралия, скандинавские страны, другие страны НАТО, Евросоюза, Прибалтики.
«Названные страны оказывали и продолжают оказывать весомую военную помощь, без которой Украине было бы невозможно эффективно противостоять агрессору. После того, как рф начала целенаправленно уничтожать гражданскую инфраструктуру, в первую очередь объекты энергетического сектора, западные партнеры оказали весомую помощь в обеспечении трансформаторами, генераторами и другим оборудованием», — пишет СМИ.
Журналисты напоминают, что кроме оказания военной помощи, США и ряд стран ввели экономические санкции против россии, которые серьезно усложнили работу предприятий оборонно-промышленного комплекса и промышленного сектора россии.
Также, с целью поддержки Украины, в апреле 2022 года по инициативе США была организована международная конференция на авиабазе Рамштайн в Германии. В ней приняли участие представители и высокопоставленные чиновники из более чем 40 стран, которые обсудили координацию своих действий в вопросах поддержки Украины.
«С того времени прошло уже восемь встреч Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн». На последней встрече, где собрались представители оборонных ведомств более 50 стран мира, было принято решение о значительном увеличении военной помощи Украине», — напоминает издание.
В это же время была проведена встреча министров обороны и представителей министерств обороны девяти стран Европы, где была подписана «Таллиннская декларация», в которой юридически было закреплено обязательство этих стран о продолжении военной помощи Украине. Одновременно в Давосе проходил 53-й Всемирный экономический форум, на котором видные политики и представители бизнеса заявили о твердой и незыблемой поддержке Украины.
«Все это говорит о том, что прогрессивные страны сплотились вокруг Украины и всеми силами помогают ей сохранить свою территориальную целостность и суверенитет. Всему цивилизованному миру давно стало понятно, как важно остановить россию, не дать ей захватить Украину и не позволить изменить установленный миропорядок. Важно отметить решающую роль западных партнеров в постоянной поддержке и оказании военно-технической помощи Украине в ее справедливой битве с российским агрессором. При такой мощной поддержке международного сообщества Украина просто обязана победить, а Путин и его преступный режим неминуемо потерпят поражение», — резюмирует издание.
Курсор писал ранее, что из-за войны, которую рф развязала на территории Украины, экономическая ситуация ухудшается. Безусловно, та же коррупция значительно влияет на экономическую сферу страны, ведь на войне неплохо зарабатывают отдельные люди, но основной ущерб приносят международные санкции. Эксперты уверенны, что в скором времени россию ждет тотальная бедность.
Еще мы писали, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.
Напомним, по словам председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, в этом году Украине будет «очень, очень трудно» «выбить» российские войска с каждого дюйма оккупированной территории.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!