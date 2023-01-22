Прогрессивные страны сплотились вокруг Украины, Киев просто обязан победить — СМИ

Украина почти год отражает российскую агрессию. Планы президента рф путина* захватить Украину за несколько дней с треском провалились благодаря стойкости и мужеству Вооруженных сил Украины и всего украинского народа. Ввиду того, что по разным причинам у Киев оказалось недостаточное количество вооружения, бронетехники и снаряжения, была вероятность потери Украиной суверенитета и ее территориальной целостности.

Об этом говорится в статье издания Aktualni Zpravy.

Отмечается, что президент Украины сразу же, после начала агрессии, обратился к мировому сообществу с просьбой оказать военную помощь и политическую поддержку в борьбе против россии. На его призыв оперативно откликнулись многие страны: США, Великобритания, Япония, Германия, Польша, Австралия, скандинавские страны, другие страны НАТО, Евросоюза, Прибалтики.

«Названные страны оказывали и продолжают оказывать весомую военную помощь, без которой Украине было бы невозможно эффективно противостоять агрессору. После того, как рф начала целенаправленно уничтожать гражданскую инфраструктуру, в первую очередь объекты энергетического сектора, западные партнеры оказали весомую помощь в обеспечении трансформаторами, генераторами и другим оборудованием», — пишет СМИ.

Журналисты напоминают, что кроме оказания военной помощи, США и ряд стран ввели экономические санкции против россии, которые серьезно усложнили работу предприятий оборонно-промышленного комплекса и промышленного сектора россии.

Также, с целью поддержки Украины, в апреле 2022 года по инициативе США была организована международная конференция на авиабазе Рамштайн в Германии. В ней приняли участие представители и высокопоставленные чиновники из более чем 40 стран, которые обсудили координацию своих действий в вопросах поддержки Украины.

«С того времени прошло уже восемь встреч Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн». На последней встрече, где собрались представители оборонных ведомств более 50 стран мира, было принято решение о значительном увеличении военной помощи Украине», — напоминает издание.

В это же время была проведена встреча министров обороны и представителей министерств обороны девяти стран Европы, где была подписана «Таллиннская декларация», в которой юридически было закреплено обязательство этих стран о продолжении военной помощи Украине. Одновременно в Давосе проходил 53-й Всемирный экономический форум, на котором видные политики и представители бизнеса заявили о твердой и незыблемой поддержке Украины.

«Все это говорит о том, что прогрессивные страны сплотились вокруг Украины и всеми силами помогают ей сохранить свою территориальную целостность и суверенитет. Всему цивилизованному миру давно стало понятно, как важно остановить россию, не дать ей захватить Украину и не позволить изменить установленный миропорядок. Важно отметить решающую роль западных партнеров в постоянной поддержке и оказании военно-технической помощи Украине в ее справедливой битве с российским агрессором. При такой мощной поддержке международного сообщества Украина просто обязана победить, а Путин и его преступный режим неминуемо потерпят поражение», — резюмирует издание.