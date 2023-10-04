Происхождение затопленного восьмого континента Земли установлено геологами

Ученые сделали новое открытие в истории появления Зеландии, которую считают восьмым континентом нашей планеты.

Геологи приходят к выводу, что при распаде древнего континента Гондваны около 83 миллионов лет назад, большая его часть оказалась погруженной под воду. Этот затопленный участок земли, известный как Зеландия, считается восьмым континентом Земли.

Об этом сообщает "ScienceAlert".

Только Новая Зеландия и соседние острова видны над толстым слоем океанской воды, покрывающим Зеландию. Приблизительно 94% Зеландии находится под водой, скррывая детали о северной части континента.

С использованием геохимических и изотопных данных из горных пород, а также сейсмических данных, геолог Энди Таллох из GNS Science и его коллеги разработали детальную карту региона, чтобы изучить процесс формирования этого континента.

Анализируя химический состав горных пород, ученые обнаружили сходство с геологической структурой Западной Антарктиды, что указывает на то, что около полумиллиарда лет назад край Зеландии субдуцировался под плато Кэмпбелла на западном побережье Новой Зеландии. Субдукция - это процесс, при котором одна тектоническая плита опускается под другую, проникая в мантию Земли.

Около 83 миллионов лет назад Зеландия и Западная Антарктида, а также Австралия и Антарктида, начали разлагаться, образовав трещину, через которую проникла вода Тасманского моря. Позже, примерно 79 миллионов лет назад, Зеландия и Западная Антарктида окончательно разошлись, образуя Тихий океан. Ученые были удивлены, как тонко земная кора Зеландии и Западной Антарктиды растягивалась, прежде чем разорваться.

Исследование Таллоха и его коллег показало, что направление растяжения сменилось на 65 градусов за последние 100-80 миллионов лет. Это привело к значительному истончению континентальной коры.

Ранее ученые опубликовали первую в мире карту затерянного седьмого континента.